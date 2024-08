Praznik Terana in pršuta stopa v živo

52. Praznik Terana in pršuta se bliža svojemu višku. Danes se bo dogajanje preselilo v Dutovlje, kjer bo ob 20. uri v Bunčetovi domačiji (Dutovlje 65) 19 vinarjev Konzorcija kraških pridelovalcev terana ponudilo svoj teran (vstopnina 25 evrov, prijave na konzorcij.teran@gmail.com).V prostorih Vinakras Sežana (Sejmiška pot 1a) bo jutri poletno vinsko doživetje - Kras brez meja s kuharskimi mojstri in kraškimi vinarji. Ob 17.30 bo materclass terana in vitovske grganje s someljejem Valentinom Bufolinom, ob 20. uri pa vinsko kulinarično doživetje z glasbeno spremljavo (+386 31 643 385, turizem@vinakras.si).V soboto se bo marsikaj dogajalo tako na Bunčetovi domačiji – razstava, dokumentarni film in humoristična predstava) kot na prireditvenem prostoru ob osnovni šoli z delavnicami, pohodi, turnirji v nogometu in briškoli, sejmom kraških dobrot in izdelkov domače obrti. Zaigrali bodo Ansambel Nebojsega, Miran Rudan inDesign, Luka Basi. Vstopnina 13 evrov. Podobno bo v nedeljo z delavnicami o pršutih, obrtniškim sejmom, degustacijami, povorko kmečkih voz, nagovorom ministrice za kmetijstvo Mateje Čalušić in kronanjem nove kraljice terana. Vstopnine ni.V soboto in nedeljo bodo svoja vrata odprle kleti in zagotovljen bo brezplačni avtobusni prevoz. Veliko več info na www.teraninprsut.si.Pd