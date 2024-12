Pred 120 leti zaživelo kulturno dogajanje v Narodnem domu

Danes pred 120 leti je zaživelo kulturno dogajanje v Narodnem domu. Ker je bil Narodni dom zasnovan kot središče tržaških Slovencev in Slovanov, so 15. in 16. december 1904 rezervirali za nastop zbora Nadježde ali Nadine Slavjanske, ki je na eni svojih turnej že obiskala Trst. Turneje imajo določen redosled, ki ga ni mogoče spreminjati, z opremo dvorane pa se je zatikalo in uprava je zadnji trenutek pridobila dovoljenje občinske komisije za uporabnost tega prostora.

V četrtek, 15. decembra, zvečer se je zbor Nadježde Slavjanske predstavil z izborom ruskih in hrvaških narodnih pesmi, ki sta mu sledila splet cerkvenih pravoslavnih pesmi in petje zborovskih skladb iz oper. V prenatrpanih dvorani, galerijah in veži, pa tudi pred stavbo, se je gnetlo občinstvo in: »(O)no fino niansiranje, ono delikatno markiranje pojedinih glasov, fraz, ono prevladavanje važnega glasu nad manj važnim, oni čisti ballancement izvajanja, oni impozantni f baritona in basa, katerima poslednjima je svet že davno dal izrečno pravo do častnega pridevka “oktavista” – k temu deški glasovi – [...]« (Edinost 18. 12. 1904) je prisotno gospodo navdušilo.

