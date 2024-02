Pred rušenjem objekta zahtevajo, da se jim prisluhne

Pred nekdanjo gostilno Pavan v Ulici Frausin se je danes zjutraj zbralo okoli 50 ljudi, ki so ponovno izrazili nestrinjanje z namerami mestnih oblasti, da območje prenovijo, a brez upoštevanja želja in potreb krajanov, ki so do zdaj lahko uporabljali zunanje prostore stare stavbe. Med temi so bili tudi malčki in šolarji slovenskega vrtca in šole, ki stojita na drugi strani ceste. To že nekaj tednov ni mogoče, saj je Občina Trst območje zavarovala z delavskimi ograjami, notranje prostore pa so gradbinci začeli prazniti.

Člani odbora Insieme per San Giacomo (Skupaj za Sv. Jakob) so v družbi nekaterih članov gibanja Zdaj Trst, Demokratske stranke in somišljenikov iz drugih mestnih okolišev poudarili, da sicer ne nasprotujejo načrtom mestnih oblasti, ki bi objekt najprej porušile in nato na istem mestu uredile telovadnico, so pa kategorično proti načinu njihovega dela. Po mnenju predsednika odbora Mattea Antonanteja, ki je opozoril tudi na napako Občine Trst – ta je na delavsko ograjo pripela gradbene podatke, ki ne ustrezajo kraju –, je napačno, da se odločevalci ne želijo prej posvetovati s krajani.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.