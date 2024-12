Pred sedmimi leti »tržaško svarilo« Giorgie Meloni

»Pred sedmimi leti je bil v Trstu kongres, ključna etapa na poti Bratov Italije. Danes se ga želim spomniti z objavo dela svojega govora: to so besede, za katere menim, da predstavljajo to, kar smo bili, kar smo in kar vedno bomo.« Tako je v ponedeljek na omrežju X zapisala predsednica vlade Giorgia Meloni. V videoposnetku je njeno »preroško« svarilo vsem, »naj nas ne podcenjujejo«. »Mi smo preteklost, ki bo tudi prihodnost. Smo doslednost, ki ni bila nikoli izdana.« »Smo avtonomna desnica (...), različna od vseh ostalih in s katero bodo morali vsi imeti opravka«.

Meloni je bila v začetku decembra leta 2017 na tržaškem kongresu v tržaški športni palači potrjena za predsednico stranke, takrat so predstavili tudi novi simbol, iz katerega je izpadla povezava z Nacionalnim zavezništvom (osovraženega Gianfranca Finija), ostal pa je velik tribarvni plamen, značilen za postfašistično stranko MSI. V Trstu se je stranki pridružila tudi Daniela Santanché, aktualna ministrica za turizem.

Desna stranka je v tistem obdobju na volitvah še lebdela nekje pri štirih odstotkih glasov, leta 2022 pa je na parlamentarnih volitvah zasedla prvo mesto s 26 odstotki.