Predor pri Bombelju zaprt zaradi testiranja

Tržaška občina obvešča, da bo predor pri Bombelju zaprt za promet od sobote, 11. novembra, ob 21. uri , do ponedeljka, 13. novembra, ob 4. uri ter z istim urnikom med soboto 18. in ponedeljkom, 20. novembra. Potekalo bo namreč zaključno testiranje ventilacije in klimatskih naprav. Izvedenci bodo preverjali delovanje naprav za mehansko ventilacijo prostora in programiranje ventilacije na daljavo PLC (Programmable Logic Controller). Zaprtje predora je nujno potrebno za učinkovito in varno testiranje. Želijo namreč preizkusiti optimalno delovanje sistemov za daljši čas. Ob koncu testiranja, če bo uspešno, bodo predor odprli prometu in pešcem, katerim je bil vstop od poletnega uradnega odprtja prepovedan in onemogočen.

Predor pri Bombelju so ponovno odprli za promet 11. julija, potem ko je bil zaradi del zaprt več kot eno leto.