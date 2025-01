Predstavil se je letošnji kraški par

V tržaški kavarni San Marco se je dopoldne javnosti uradno predstavil kraški par. Tina Forčič in Thomas Velikonja se bosta poročila na 28. Kraški ohceti, ki bo v Repnu, na Colu in Tabru na sporedu 31. avgusta letos.

Vesna Guštin, predsednica SKD Kraški dom in Edi Kraus, predsednik Konzorcija Naš Kras sta se veselila, da je po treh letih od zadnje Kraške ohceti le kandidiral nov par, ki se bo tako poročil po starih običajih. Da se dogodka veseli, je povedala tudi Tanja Kosmina, županja Občine Repentabor, ki je med organizatorji dogodka.

Thomas, 46-letni šolski uslužbenec na tržaškem Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa in Tina, 39-letna medicinska sestra v Centru za duševno zdravje v Tržiču verjameta, da bo poroka po starih običajih okronala njuno večletno razmerje. Oba sta od mladih let aktivna v družbeno-kulturnem življenju, v domačem Šempolaju sta aktivna člana Slovenskega kulturnega društva Vigred. Thomas je izpostavil tudi svojo ljubezen do glasbe: od 15. leta igra na trobento, danes trobi pri godbah na Proseku, v Nabrežini in Saležu.

Slavje se bo 27. avgusta pričelo s slovesnim odprtjem Kraške ohceti. V četrtek, 28. avgusta, bosta na sporedu fantovščina in dekliščina, na kar bosta zaročenca zadnjič zaplesala v ledih stanu. Dan kasneje bo v Repnu podoknica: Thomas bo ob pevski spremljavi svatov po leseni lestvi smuknil v kambrco svoje Tine. V soboto, 30. avgusta, bo na sporedu prevoz bale, nevestine dote, v ženinovo hišo. Višek praznika pa bo v nedeljo, 31. avgusta. Tina in Thomas se bosta v spremstvu noš podala na Tabor, kjer se bosta poročila v Marijinem svetišču. V družbi noš se bosta nato vrnila v Repen, kjer bo potekala predaja neveste. Noše se bodo nato popoldne ob vzkliku »živijo ohcet« še skupaj zavrtele na Placu, vaškem trgu.