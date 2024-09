Prenovili bodo valobrane pred Topolini

Valobrani, ki barkovljansko kopališče Topolini varujejo pred bučanjem morja, bodo dobili novo podobo. Dežela Furlanija - Julijska krajina je za preureditev skalnih zasipov v morju pred priljubljenim kopališčem namreč namenila tri milijone evrov. Dela bodo zagnali v kratkem.

Topoline so tako kot dobršen del barkovljanske obale novembra lani močno poškodovali pobesneli morski valovi, ki so razbili in poplavili vse, kar so našli na svoji poti. Morje je takrat tudi razmetalo štirinajst skalnatih valobranov pred Topolini, ki so jih v morje postavili v sedemdesetih letih, na kar so nanje za več kot petdeset let pozabili, je ocenil Fabio Scoccimarro, odgovorni v deželni vladi za okolje. »Ujma, ki je lani prizadela Barkovlje, dokazuje, da se podnebje spreminja. Na spremembe se je bilo treba odzvati s preventivnimi posegi, ki bodo omilili moč valov,« je še pokomentiral. Z deli naj bi zaključili do konca marca 2025, potekala pa bodo skladno z vzdrževalnimi deli, ki jih v kopališču na kopnem izvaja Občina Trst.

Scoccimarro je z občinsko odbornico za javne naložbe Eliso Lodi na predstavitvi spomnil tudi na potek del, ki jih dežela in občina skupaj izvajata vzdolž celotne barkovljanske obale. »Delamo za Barkovlje, ki bodo prijaznejše kopalcem in privlačnejše za turiste,« je sklenil Scoccimarro.