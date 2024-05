Prenovljeni nabrežinski trg naj bi zaživel šele septembra

Od aprila na junij, pravzaprav celo na 2. september. Zaključek del obnove nabrežinskega trga se je zavlekel in nanj sta na včerajšnjem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta opozorila svetnika iz vrst Alleanza per Duino Aurisina Massimo Romita in Sergio Milos. Ravno slednji je ugotavljal, da se je predviden rok zaključka del (30. april) premaknil za dodatnih 60 dni, na 30. junij torej. »Kako je s časovnico in posameznimi fazami? Bodo zaradi tega stroški za obnovo narasli? Namerava župan sklicati srečanje z izvajalcem in pristojno občinsko komisijo?« je le nekaj od vprašanj, ki jih je županu in pristojnemu odborniku postavil Milos, ki je namignil na nevarno razpadajočo hišo Span (nekdanjo šolo) na trgu.

Da je obnova trga tačas največja javna investicija v občini, je spomnil odbornik za urbanistiko Massimo Veronese in sporočil, da je gradbeno podjetje ocenilo, da bo del konec šele 2. septembra. Zaustavil se je pri naštevanju poteka del po posameznih predelih: tista pred barom Igor in turistično kmetijo bodo zaključena do 10. junija, tista pred cerkvijo enkrat do 16. junija, medtem ko bo tistih pred občinskimi uradi, pekarno in zobozdravstveno ordinacijo konec 1. julija. Nova avtobusna postaja na glavni cesti je nared in tačas čakajo le na dovoljenja za njeno uporabo s strani Dežele in Enote deželne decentralizacije (EDR). »Kar se hiše Span tiče, iščemo zasebnega partnerja za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, saj se je interesent umaknil. Poslopje pa bomo medtem ustrezno zavarovali,« je potrdil in napovedal srečanje s tehniki in občinsko komisijo za petek.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.