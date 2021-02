Prešernov dan počastili na spletu

Po večmesečnem izvajanju pouka na daljavo so se dijaki Državnega znanstvenega liceja Franceta Prešerna v začetku februarja vrnili v šolske klopi, čeprav v okrnjenem številu in v izmeničnih dneh. Kljub še vedno zaskrbljujoči pandemični situaciji so se vseeno odločili za obeležitev dneva slovenske kulture, ki so ga doslej vsakič praznovali v šoli. Pred letom dni so dan slovenske kulture počastili z ogledom predstave v produkciji Gimnazije Celje Center v nabito polni dvorani svetoivanskega gledališča.

Profesorji slovenščine so letos poiskali alternativno rešitev in razpisali literarni natečaj, ki so ga naslovili <+corsivo>Na krilih domišljije<+tondo>. Z njim so namreč želeli spodbuditi ustvarjalnost mladih, tako da so se dijaki na natečaju preizkusili v pisanju kratke zgodbe ali ciklusa vsaj treh pesmi. Kot temo svojega sestavka so morali sami izbrati misel iz prebrane knjige, ki jih je še posebej prevzela. Literarni natečaj na liceju Franceta Prešerna sicer ni novost, saj je bil v preteklosti že večkrat razpisan in je njegovo finančno kritje takrat omogočal sklad Nade Pertot. Z letošnjo pobudo pa so profesorji hoteli spet obuditi to tradicijo z željo, da bi tudi sklad Nade Pertot vnovič zaživel.

V ta namen so profesorji in dijaki priredili kratko slovesnost, ki je potekala včeraj zjutraj v videoprenosu.