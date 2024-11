Pretepla in oropala naj bi tri sovrstnike

Lokalna policija je v torek zjutraj na njunem domu aretirala dva mlada italijanska državljana srbskega oziroma tunizijskega porekla A.M. in T.B. Mladeniča, rojena leta 2005, naj bi v noči med 11. in 12. oktobrom napadla in poskušala oropati tri mlade Tržačane.

V bližini stopnišča pod cerkvijo Svete Marije velike naj bi mladeniča opazila žrtev, ki je vstopala v vozilo. Najprej naj bi fanta vprašala za cigareto, na kar naj bi ga brutalno napadla. Eden od osumljencev je po besedah lokalne policije žrtev od zadaj s silo zadrževal, drugi pa je mladega Tržačana pretepal po obrazu in glavi z železno sponko za pas. Ko sta žrtvina prijatelja zaslišala kričanje sta prihitela na pomoč: tudi njiju naj bi nasilneža pretepla, zbrcala in udarjala s pasom z železno sponko. Eden od pretepenih fantov je utrpel zlom nosu in pretres možganov, njegova prijatelja pa rane in udarce po telesu in obrazu. Trem žrtvam naj bi dvojica tudi ukradla denarnice: ker v njih ni bilo gotovine, sta jih domnevna storilca kaznivih dejanj odvrgla in pobegnila v neznano.

Preiskave je tožilstvo zaupalo lokalni policiji, vodila jih je tožilka Maddalena Chergia. Lokalni policisti so si ogledali posnetke nadzornih kamer, prečesali so tudi socialna omrežja osumljencev in zaslišali nekaj prič. Pri identifikaciji nasilnežev so bile ključne njune tetovaže, ki jih je v objektiv ujela ena od varnostnih kamer. Mlada prenapeteža A.M. in T.B so lokalni policisti odvedli v koronejski zapor, obtožena sta kaznivih dejanj ropa in osebnih poškodb v oteževalnih okoliščinah. Preiskovalni sodnik Luigi Dainotti je zanju odredil pripor. Preiskave se nadaljujejo: lokalni policisti preverjajo, ali sta bila v hud napad vpletena tudi mlajši moški in mlajša ženska.