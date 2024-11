Pri Banih zvezali in okradli zakonca

Noč na 14. november se bo v spomin zakoncev Vojmirja (Vojka) Kocmana in Alenke Renar žal zapisala kot ena izmed najhujših. V njuno vilo pri Banih sta namreč v poznih nočnih urah vdrla neznanca, ju zvezala in pokradla vse, kar sta mogla. Novica je v javnost prišla šele danes.

Na delu so kriminalisti in forenziki, ki preučujejo sledi, ki sta jih roparja – šlo naj bi za žensko in moškega, ki sta slabo govorila italijansko – pustila za seboj. Prav gotovo bodo pri preiskavi zelo dragoceni posnetki videonadzornih kamer, ki so nameščene v okolici hiše in na širšem območju med Bani, Opčinami in Bazovico. Morda so tisto noč ujele prihod oz. beg kriminalcev, morda so jih zasačile tudi pred tem, ko so pred ropom spremljali navade in premike zakoncev.