Pri Lajnarjih priredili pravi praznik

Pri Piščancih in Lajnarjih je v nedeljo vladalo praznično vzdušje, saj je vaška skupnost priredila slovesnost ob 70-letnici postavitve Marijine kapelice. Ob koncu poletja se tu vsako leto vrsti verski obred, letošnji dogodek pa je bil posebno slavnosten in množično obiskan. Vaška skupnost se je potrudila in prebivalcem Piščancev, Lajnarjev in širšega rojanskega okolja podarila verski praznik in priložnost za druženje.

Uvod v nedeljsko dogajanje je bil pred cerkvijo svetih Mohorja in Fortunata v Rojanu, kjer je duhovnik Jože Bajzek blagoslovil Marjino podobo. To je nato skupina mladih, med njimi so bili tudi skavti SZSO v kroju, pospremila po Ulici Sottomonte do vaškega trga »N’ vase« pri Piščancih. Podobo sta nosila Jakob Bole in Emil Piščanc, izbira pa ni bila naključna. Jakobov nono Nino je namreč pred 70 leti prinesel k Lanjarjem Marijin kip, ki stoji v kapelici, Emilov nono Egon pa je takratno dogajanje dokumentiral s svojim fotografskim aparatom. Arhiv Egona Piščanca hranijo v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, nekaj fotografij izpred 70 let pa si je bilo mogoče v nedeljo ogledati na manjši razstavi.

Mlade romarje so pri Piščancih pričakali domačini in gostje, med njimi narodne noše in člani Pihalnega orkestra Ricmanje; vsi skupaj so v procesiji krenili do Lajnarjev, najmlajši udeleženci so po poti trosili cvetje. Pred kapelico, na oširku, ki nosi ime dolgoletnega rojanskega dušnega pastirja Stanka Zorka, je bil ob 18. uri slavnosten verski obred, ki ga je vodil škofov vikar Tone Bedenčič, somaševali pa so slovenski in italijanski duhovniki. Slovenski verski obred z italijanskimi vložki in dvojezičnimi prošnjami, je obogatilo petje rojanskega cerkvenega pevskega zbora, ki ga vodi Zulejka Devetak. Ob koncu so verniki stopili do oltarja in v zameno za »ofer« dobili priložnostno podobico.

Praznično vzdušje pa se je nadaljevalo tudi med kulturnim programom in druženjem.