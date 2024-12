Pri Nabrežini Postaja 85-letnik trčil v zid in umrl

Na križišču, ki povezuje Nabrežino Postaja in Šempolaj, je približno ob 11. uri prišlo do smrtne prometne nesreče. 85-letni voznik avtomobila Luigi Italo Sinigoi, ki stanuje na območju devinsko-nabrežinske občine, je trčil v zid in umrl. Na pomoč so mu takoj priskočili reševalci službe 118, ki pa so lahko le ugotovili, da je mrtev.

Okoliščine nezgode preiskujejo nabrežinski karabinjerji. Moškega je najverjetneje obšla slabost, zaradi katere je izgubil nadzor nad avtomobilom. Morda pa je na odseku tudi vozil prehitro. Vzrokov vsekakor še niso uradno potrdili. V nesrečo naj ne bi bili vpleteni drugi posamezniki. Na kraju so tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in s kleščami začeli rezati vozilo.