Pri Stari mitnici v Trstu so se pretepali tudi s palicami

Pri Stari mitnici v Trstu je včeraj zvečer, okoli 19. ure, prišlo do novega množičnega pretepa. Šlo naj bi za pakistanske in afganistanske državljane. Pretepali naj bi se tudi z lesenimi palicami in menda celo železnimi palicami.

Na kraj so takoj prispeli policisti, karabinjerji in mestni redarji, ki so pomirili duhove. Nekateri izmed udeleženih v pretepu naj bi se lažje poškodovali. Legitimirali so štiri vpletene. Primer preiskujejo karabinjerji, ki skušajo razumeti okoliščine in vzroke dogajanja.

V zadnjih mesecih na širšem območju Stare mitnice pogosto prihaja do nasilnih prerekanj in pretepov med tujimi državljani.

