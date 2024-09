Pričenja se sezona gledališča La Contrada

Sezona tržaškega gledališča La Contrada se bo tradicionalno začela s predstavo v tržaškem narečju. 17. oktobra bodo v predstavi El nostro angelo nastopili Ariella Reggio, Maurizio Repetto, Marzia Postogna, Enza de Rose, Anselmo Luisi in Giacomo Seguglia. Kot je na včerajšnji predstavitvi gledališke sezone v gledališču Bobbio povedal režiser Davide Calabrese, je gledališka uprizoritev poklon stoletnici prve italijanske radijske oddaje. Gledališki oder bo tako za en večer postal radijski studio.

Na odru gledališča Bobbio sta sezono predstavila umetniška vodja Contrade Livia Amabilino in direktor gledališča Diego Matuchina. Institucionalni pozdrav pa je prinesla podžupanja in občinska odbornica za gledališko dejavnost Serena Tonel.

Prva bo v gledališču v Ulici Ghirlandaio 4. oktobra sicer nastopila Vladimir Luxuria, igralka in aktivistka za pravice LGBTIQ+ skupnosti. V predstavi Princesa, ki jo je na oder postavil Fabrizio Coniglio, bo predstavila zgodbo transspolne ženske Fernande Farias De Albuquerque. Njena zgodba je navdihnila tudi glasbenika Fabrizia De Andreja, tudi njegova pesem nosi naslov Princesa.

Od 7. do 10. novembra bo v tržaškem gledališču gostoval Francesco Pannofino, v svoji psihološki komediji Chi è io? bo nastopil v vlogi psihoanalitika Lea Mayerja. Dvojec komikov Ale e Franz bo v gledališču Bobbio nastopil 28. januarja, pri čemer bo publiki predstavil svojo plodno 25-letno kariero. Tržaškemu občinstvu pa se bo 6. februarja predstavil tudi PIF. Pierfrancesco Diliberto, novinar in igralec, je tudi avtor reportažne oddaje Caro Marziano, nekaj epizod je posvetil sprejemanju beguncev v Trstu in silosu, v katerem so do nedavnega prebivali ljudje. Na odru bo s pisateljem Francescom Piccolom predstavil gledališko delo Momenti di trascurabile (in)felicità.

Marco Travaglio, novinar in esejist, sicer pa odgovorni urednik dnevnika Il Fatto Quotidiano, je v Trstu že nastopil, publika je napolnila čisto vse sedeže v dvorani. 28. marca se bo vrnil, tokrat bo nastopil s predstavo I Migliori Danni della Nostra Vita. Seconda Stagione. Redne sezone bo konec 18. maja s predstavo Donne in fuga režiserja Maximiliana Nisija.

Celoten program gledališke sezone 2024/25 je dostopen na tej povezavi. Tam si je mogoče zagotoviti tudi vstopnice za posamezne predstave, več informacij o abonmajih pa je na razpolago na blagajni gledališča Bobbio.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.