Prijeli so ga zaradi vzvratne vožnje na avtocesti

Nabrežinski karabinjerji so v dveh različnih akcijah, ki so ju izvajali na Krasu, aretirali dva moška na begu. V prvem primeru so 58-letnega srbskega državljana izsledili na avtocesti zaradi vzvratne vožnje. Avtomobil, za volanom katerega je sicer sedel brat, je vzvratno vozil do počivališča. Karabinjerji so posredovali in preprečili nesrečo. Vozniku so naložili kazen in so mu odvzeli vozniško dovoljenje. V nadaljevanju so ugotovili, da je potnik oseba na begu. Na podlagi obsodbe sodišča v Vicenzi mora prestati dva meseca v zaporu. Leta 2019 je kršil prepoved vožnje avtomobila, ki mu je bil zasežen zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.

V drugem primeru so karabinjerji na avtobusu aretirali 49-letnega romunskega državljana, ki je bil prav tako na begu in so ga iskali organi pregona. Obsodili so ga zaradi kaznivih dejanj proti osebam in premoženju in mu leta 2021 za deset let prepovedali povratek v Italijo. Prepeljali so ga v tržaški zapor.

Med kontrolami so karabinjerji skupno naložili 11 glob zaradi kršitev cestnoprometnega zakonika za skupnih 2900 evrov. Enemu vozniku, 39-letniku, ki je vozil pod vplivom alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje.