Primeri zalezovanja so se potrojili

V letošnjem letu so karabinjerji na Tržaškem prejeli 200 prijav zaradi nasilja nad ženskami. Šlo je za prijave domnevnih kaznivih dejanj, ki so navedena v t.i. zakoniku Codice rosso rafforzato. Lani je bilo takih prijav 120. V primerjavi z lanskim letom je bilo letos tudi trikrat več primerov zalezovanja. V približno 80 primerih je sodišče na predlog karabinjerjev za nasilneže odredilo prisilno odselitev od doma žrtve, prepoved približevanja, namestitev elektronske zapestnice, hišni pripor ali pripor v zaporu. Lani je bilo teh primerov 40, enkrat manj kot letos.

Tako kot policisti tudi karabinjerji pojasnjujejo, da večje število prijav ni nujno negativen podatek. »Vse več je žensk, ki so pripravljene prijaviti nasilnega partnerja in preseči občutek sramu in nemoči, kar je nedvomno spodbudna ugotovitev,« so zapisali v sporočilu za medije. Karabinjerji so leta 2015 vzpostavili sodelovanje z združenjem Soroptimist International in zagnali projekt Una stanza tutta per sé, v sklopu katerega so po vsej Italiji odprli 275 varnih sob. Tudi v Trstu, na pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev v Istrski ulici, obstaja tak kraj, kjer lahko pomoč poiščejo žrtve nasilja in drugi ranljivi posamezniki.