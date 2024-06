Prireditev Mare Nordest posvečena varovanju morja

Morje brez meja. To je geslo letošnje že 13. izdaje prireditve Mare Nordest, ki se je na Velikem trgu začela včeraj, končala pa se bo jutri. V treh dneh bodo gostje različnih poklicnih profilov govorili o vodnih športih, zaščiti morij in inovaciji. Novost letošnje izdaje je tudi plavalno tekmovanje na 27 kilometrov dolgi relaciji Savudrija - Piran - Trst, v katerem se bodo pomerili hrvaški, slovenski in italijanski plavalci. Med slednjimi bo tudi slovita Silvia Boidi, ki se je v preteklosti lotila različnih ekstremnih plavalnih projektov.

Podrobnosti letošnje izdaje so predstavili na včerajšnjem srečanju v deželni palači, kjer so se zbrali številni institucionalni predstavniki, med katerimi sta bila tudi generalni sekretar Srednjeevropske pobude (SEP) Roberto Antonione in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc. Slednji je pozdravil tekmovanje v plavanju in si zaželel, da bi tudi v prihodnje prireditev Mare Nordest prirejala tekmovanja v enem morju, ki pa pripada trem državam. Antonione je spregovoril o tem, zakaj je morje dragocena dobrina in zakaj je tako nujno, da ga zaščitimo. Spomnil je tudi, pri katerih čezmejnih projektih je sodeloval SEP.

Gonilna sila prireditve Mare Nordest Roberto Bolelli je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavil ozaveščevalno poslanstvo dogodka, ki je v vseh teh letih znal angažirati gruče mladih ljudi. »Ko smo pred trinajstimi leti lansirali prireditev, smo vedeli, da Trst izpolnjuje vse pogoje, da postane referenčna točka za razvoj morske in potapljaške kulture.«

Tako kot že lani in predlani, so tudi letos izbrali zaslužne osebnosti in jih nagradili z zlatim trizobom. Letošnja dobitnika te mednarodne nagrade sta med drugimi tudi podvodni arheolog Edoardo Tortorici in biolog Josè Garcia March.

Pester in raznolik program bo na programu tudi danes in jutri. Današnje jutro (ob 10. uri) se

je začelo s podelitvijo zlatega trizoba raziskovalcu Françoisu Saranu, geologu Marcu Anzideiu in fotografu Adrianu Pencu. Popoldne med 16.45 in 17.30 bo v šotoru pred Mestno hišo potekalo predavanje z naslovom Pogled pod naše morje, ki ga bosta oblikovala Sara Kaleb in Lorenzo Lucia. Ob 18.15 bodo gostili rekorderko v potapljanju Valentino Cafolla.

Jutrišnji dan se bo začel s tekmo v plavanju. Plavalci bodo Savudrijo zapustili med 7.30 in 8. uro, prihod v Trst pa je predviden okoli 17. ure. Najhitrejše plavalce bodo nagradili med 17.30 in 18. uro.