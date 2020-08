Občina Trst je na svoji spletni strani objavila razpis z obrazcem, preko katerega lahko tako zasebniki kot trgovci in upravitelji drugih objektov (verskih središč, telovadnic, šol in stanovanjskih poslopij) zaprosijo za prispevek za namestitev varnostnih sistemov, med katerimi so varnostne kamere, protivlomni sistemi ter različne alarmne naprave.

Rok za oddajo prošenj zapade 31. januarja 2021, mogoče pa je zaprositi tudi za finančni prispevek za dela, ki so potekala v letu 2020, pri čemer je treba priložiti fakture. Stroški ne smejo presegati 3000 evrov, prav tako pa ne smejo biti nižji od 1000 evrov. V primeru sprejetja prošnje bo oseba deležna 60- odstotnega povračila stroškov, vključno z DDV-jem. Nazaj bo tako prejela največ 1800, najmanj pa 600 evrov.