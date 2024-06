»Pristanišča morajo biti vedno dinamična in prilagodljiva«

Vittorio Torbianelli, začasni naslednik nekdanjega predsednika tržaške in tržiške pristaniške uprave Zena D’Agostina, ki je položaj zapustil predčasno, že dela s polno paro. Funkcijo izrednega komisarja je nastopil konec maja, pristaniško skupnost pa bo vodil vse do imenovanja novega predsednika. Ta naloga bo pripadla ministrstvu za infrastrukturo in promet, ki ga vodi Matteo Salvini. Sprva se je zdelo, da bo minister novega predsednika imenoval decembra, ko bi D’Agostinu pretekel dodeljeni mandat. A vmes je ta predčasno odstopil, v Liguriji pa je izbruhnila korupcijska afera, v kateri se je posredno znašla tudi pristaniška uprava v Genovi. V pristaniških krogih zato krožijo ugibanja, da bi lahko ta afera vplivala tudi na zamik imenovanja predsednika Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana. 56-letni izredni komisar Torbianelli, ki je na Univerzi v Trstu in tudi v tujini več let predaval o pomorski ekonomiji, se z zapadlostjo termina vodenja luke ali z afero v Liguriji ne obremenjuje preveč.

Vaš predhodnik D’Agostino je tako kot vi svojo pot v tržaški luki začel kot izredni komisar. A za razliko od vas je funkcijo nastopil v popolnoma drugačnem geopolitičnem kontekstu. Kako se boste vi lotili zapletenih razmer v logistiki, okrnjenih servisov z Daljnega vzhoda, napetosti v Rdečem morju, zaostrovanja na Bližnjem vzhodu?

Pristanišča vedno obratujejo v kontekstih, ki se stalno spreminjajo. Geopolitika namreč pogosto narekuje poslovne modele. V tem trenutku smo v zapletenem položaju, a z D’Agostinom na čelu smo že dokazali, da se znamo prilagajati in da se je morebitni nevarnosti mogoče izogniti z iskanjem novih poslov. Če ne bi prišlo do krize v Rdečem morju, ki se bo po vsej verjetnosti zavlekla, ne bi pospešili vzpostavljanja sodelovanj s pristanišči na severnoafriški obali. Pristanišča morajo pač biti vedno dinamična in prilagodljiva.

S tem, da vas je minister Salvini imenoval za izrednega komisarja, se je odločil za kontinuiteto zastavljenega dela v tržaški luki. Vas ne preseneča, da je imenoval človeka, ki je sicer blizu bolj levemu političnemu polu?

Naj opozorim, da sem bil več let univerzitetni profesor, kar pomeni, da sem imel institucionalno funkcijo. Za krajši čas sem se sicer posvetil politiki, podprl sem listo županskega kandidata Roberta Cosolinija, kar ni nič nenavadnega, vsi občani imajo to pravico. V zadnjih letih sem se popolnoma posvetil institucionalni službi in zato me ne preseneča, da mi je minister dodelil funkcijo izrednega komisarja.