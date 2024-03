»Priznanje ni moje, je od zbora«

Zmagovalka nagrade Ona 365, ki jo letno podeljuje slovenska revija OnaPlus posameznicam, »ki s svojim neumornim delom izpolnjujejo poslanstvo človeka, napredka, sočutja«, je letos tudi članica in nekdanja predsednica Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič Rada Zergol. »Sicer kot desetinka vseh nagrajenk, saj si priznanje delim z drugimi devetimi nominirankami,« se je pošalila, ko smo ji čestitali.

Na letošnjem, 14. izboru Ona 365 so namreč prvič slavile vse nominiranke. Odločitev strokovne žirije je v govoru na ponedeljkovi prireditvi v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer je potekalo nagrajevanje, osvetlila odgovorna urednica revije Onaplus Sabina Obolnar. Odločili so se za skupno nagraditev vseh nominirank v znamenju solidarnosti, dela za skupnost in »zavedanja, da smo celote,« je dejala urednica.

Ob Radi Zergol so med zmagovalkami igralka in klovnesa Alenka Marinič, sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu Beti Hohler, igralka in Prešernova nagrajenka Jana Zupančič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, pesnica in Prešernova nagrajenka Miljana Cunta, solastnica podjetja Adteh Mirjana Duler, arhitektka in oblikovalka Manca Ahlin, smučarska skakalka Nika Prevc ter zdravnica in jamarska reševalka Tina Bizjak.

Čuva izročilo odporništva

Rada Zergol je dobila naziv Ona 365, ker »že petdeset let ohranja izročilo odporništva«. Pevskemu zboru Pinko Tomažič je predsedovala 10 let, v treh različnih mandatih, članica zbora pa je skupno 43 let.»Kontaktirali so me pred približno enim mesecem in mi povedali, da sem med nominirankami za nagrado. Ne vem, kdo je dal moje ime in če bi zanj izvedela, bi ga tudi pošteno nahrulila,« se je pošalila. »Ko so me povabili v Ljubljano, pa se mi zdelo prav, da grem. Za zbor in za to, kar predstavlja. Priznanje, ki sem ga dobila, ni moje, je od zbora, brez katerega v Sloveniji ne bi vedeli, kdo sem,« je dejala.