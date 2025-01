Projekt pomorskega muzeja napreduje s polžjo hitrostjo

Zaključek gradbenih del na tistem delu Skladišča 26 v Starem pristanišču, v katerem bo zaživel nov pomorski muzej, se je že lani jeseni odmaknil. Prvotni rok dokončanja je pretekel 18. oktobra, a je izvajalec del, gradbeno podjetje Edilcostruzioni, že veliko prej zaprosil za podaljšanje roka. Po neuradnih podatkih mu je rok za dokončanje na koncu uspelo zamakniti do konca leta 2025. Se pravi za 14 mesecev.

Na občini so glede tega projekta redkobesedni. Zanikajo, da projekt stoji, zelo bežno pa nakazujejo, da je težava izvajalec del. Župan Roberto Dipiazza nam je sicer pred dnevi potrdil obisk gradbišča, a na koncu do tega ni prišlo, ker so tehnični uradi zavrnili avtorizacijo z izgovorom, da je bodoči pomorski muzej zaenkrat še veliko gradbišče, ki ni varno za obisk. Za podroben terminski plan v tem letu, ki ga je izvajalec del naslovil na občino, smo zaprosili pristojno za naložbe v mestni vladi Eliso Lodi, a neuspešno. Odbornica se ni odzvala na naše klice in telefonska sporočila. Zadeve ni želel komentirati niti odbornik, ki je pristojen za promocijo Starega pristanišča, Everest Bertoli. Vse skupaj smo poskusili poglobiti pri izvajalcu del, ki ima sedež v Teramu v Abrucih. A tam so se popolnoma zavili v molk. Pravijo, da del v Trstu ne želijo komentirati.

Uradno nam torej ni uspelo izvedeti, zakaj projekt pomorskega muzeja, ki bo zgrajen po zamislih španskega arhitekta Guillerma Vazqueza Consuegre, napreduje tako počasi.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.