Prosekar ob ginu in žganih pijačah

Vrt Doma Prosekarja bo danes prizorišče novega dogodka v znamenju promocije krajevnih proizvodov, ki ga prireja Društvena gostilna Prosek. Od 17. do 24. ure bo potekal prvi Gin Vin Prosek Prosecco, ko se bodo na enem mestu zbrali najboljši proizvajalci gina in drugih žganih pijač s Tržaškega, iz dežele Furlanije - Julijske krajine in bližnje Slovenije ter pridelovalci domačega penečega prosekarja. Ob slabem vremenu bo dogodek v vaškem Kulturnem domu.

Na omenjenem vrtu (vhod s trga pred cerkvijo sv. Martina) bo svoje proizvode dalo na ogled in pokušnjo sedem proizvajalcev. Iz Gradeža prihajajo gini znamke Gintonego Riccarda Gaddija in njegove ekipe, iz Štivana pa HoneyGin Nataniel, pšenični distilat z dodatkom, ob destilaciji, brinjevih jagod in dodatkom, na mrzlo, domačega cvetličnega medu,, ki ga bo ponudila Farma Jakne. Obiskovalci bodo imeli priložnost pokusiti tudi Monologue Gin, kreacijo znanega kuharskega mojstra Tomaža Kavčiča z Zemona pri Vipavi, ki je, kot piše v predstavitvenem listu, narejen po tradicionalnih postopkih iz žit višje kakovosti in destilatov naravnih izvlečkov brinovih jagod in izbranih zelišč. Iz Trsta bosta sodelovala Piolo & Max, ki proizvaja obrtniške likerje z uporabo naravnih surovin, klasičnih metod in tradicionalnih receptov, predelanih v sodobnejšem slogu, ter obrtniška znamka Seri Pervas, ki črpa navdih iz trgovske preteklosti mesta in njegove povezanosti z okolico ter bo obiskovalcem ponujala suhi gin z brinom, oljčnimi listi in rožmarinom ter listi bazilike s kapljico morske vode. Iz Trsta prihaja tudi podjetje Xedequa, ki ponuja pijače, pridobljene z mešanjem tradicionalnih lokalnih rastlinskih sestavin. Ponujalo bo t.i. Ginterior oz. vrhunski gin Old Tom, proizveden v FJK.

Na dogodku bodo sodelovali tudi domači proizvajalci penečega prosekarja, pridobljenega po starodavnem postopku iz grozdja domačih sort malvazije, glere in vitovske, ki uspevajo v vinogradih na paštnih v kraškem bregu pod Prosekom, Kontovelom in Križem.