Protest pred kabino žičnice (VIDEO)

Projekt tržaške žičnice je spet poskrbel za napetosti. Predstavitev prve kabine modela Trieste, ki jo je izdelalo južnotirolsko podjetje Leitner, ni šla po načrtih župana Roberta Dipiazze. Na Borznem trgu je njega in ekipo v četrtek popoldne pričakala množica aktivistov, ki so jih zasuli z žvižgi in jih na več načinov pozvali, naj si premislijo.

Župana in odbornike – manjkali so le Everest Bertoli, Stefano Avian in (skeptični) Giorgio Rossi – je na Borznem trgu pričakala glasna skupina, ki jih je pozvala, naj odstopijo, češ da ne zastopajo Trsta ter da ga bodo z žičnico uničili.

Skupini novinarjev je kabino predstavil Giulio Bernetti, ki je na občini pristojen za projekt žičnice. Dejal je, da je kabina zasnovana tako, da bo kljubovala burji. Dipiazza je žičnico opisal kot izjemno priložnost in se obregnil ob Tržačane, katerim ne gre nič prav. Protestniki so bili zanj »štirje mački«.

Odbor proti tržaški žičnici je pred tem v dopoldanskih urah sklical tiskovno konferenco o sredinem dogajanju na Furlanski cesti, zatem pa so se protestniki ob navzočnosti policije povzpeli po stopnicah proti Ulici Braidotti, kjer so, po vrtanjih ob Furlanski cesti, potekala včerajšnja sondažna vrtanja za žičnico.