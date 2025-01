Prva je kradla in ropala, drugi je vozil pijan brez vozniške

Karabinjerji z Opčin so pri Fernetičih izsledili in prijeli 48-letno državljanko Romunije na begu, medtem ko se je vračala v domovino. V zaporu mora prestati več kot šestletno kazen, na katero jo je obsodilo sodišče iz Genove, ki jo je prepoznalo za krivo več tatvin in ropov. Karabinjerji so jo prepeljali v tržaški zapor.

Karabinjerji nabrežinskega poveljstva pa so prav tako pri Fernetičih ustavili avtomobil, v katerem je sedel 33-letni državljan Romunije. Odkrili so, da je zanj romunsko sodstvo leta 2023 razpisalo evropsko tiralico. Aprila leta 2022 so ga namreč ustavili za volanom brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Karabinjerji so ga prav tako prepeljali v tržaški zapor.