Prvi trajekt iz Egipta pluje proti Trstu

V egiptovskem pristanišču Dumyat (italijansko Damietta), ki leži vzhodno od Aleksandrije, so včeraj popoldne ob prisotnosti egiptovskega predsednika vlade Mostafe Madboulyja slovesno krstili novo trajektno ro-ro linijo, ki bo blago prevažala iz Egipta v Trst. Pomorsko trajektno povezavo so egiptovske in italijanske oblasti s sporazumom potrdile že januarja.

Omogočala bo prevoz blaga med državama v približno 60 urah ob uporabi tehnologije blockchain oz. tehnologije veriženja podatkovnih blokov ter digitalizacije carinskih dokumentov. Trajektna povezava bo istočasno prispevala k povezovanju evropskega trga preko Italije in Egipta z afriškim ter bližnjevzhodnim trgom. To bo koristilo trgovini s svežimi, pokvarljivimi in zamrznjenimi kmetijskimi proizvodi. Prvi trajekt naj bi v Trst priplul v ponedeljek.