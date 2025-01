Raje kupijo tihe in barvane izdelke

Žavlje Potem ko so leta 2018 zaprli trgovino s pirotehničnimi izdelki v Rojanu, ki jo je upravljal Gianfranco Bernardi, je na Tržaškem edina trgovina, v kateri še prodajajo izključno pirotehnične izdelke, Piromania v Žavljah. Ta pa razen nekaterih izjem odpira svoja vrata le decembra meseca, ko se bliža silvestrovo in se nekateri odpravijo po ognjemete, fontane, petarde in drugo pirotehniko.

V trgovino v Žavljah se v teh dneh odpravljajo ljubitelji pirotehnike vseh starosti, po nakupe prihajajo tudi iz Slovenije, saj se trgovina nahaja v bližini meje, je za Primorski dnevnik povedala Daniela Corsatti, upraviteljica trgovine Piromania.

Prodaja pa se je v zadnjih letih kar spremenila. Še posebej je upadla prodaja petard. Ljudje raje kupujejo manj glasne in bolj barvane izdelke, nasploh pa take, ki niso moteči, še zlasti za živali. »Spremenila se je mentaliteta, petarde niso več priljubljene. Vse se je začelo še pred covidom, pred kakimi petimi leti. Nadaljujemo pa s prodajo takih izdelkov, ki manj pokajo, imajo pa pisani in svetlobni efekt,« je povedala trgovka. V trgovini med drugim zagotavljajo, da izdelki, ki jih prodajajo, spoštujejo vse zakonske predpise in da je njihova uporaba varna.

Sicer so metanje in pokanje petard v središču Trsta ob prehodu v novo leto tudi prepovedali, dovoljeni so drugi pirotehnični izdelki. Odredbo je pred dnevi objavil tržaški župan Roberto Dipiazza. Tisti, ki bodo kršili prepoved, bodo tvegali globo. Esk