Rakovac dojema Trst kot Atene Jadrana

»Vsakič moraš povedati zgodbo.« S tem citatom bi lahko strnili petkovo podelitev osme nagrade Cergoly Milanu Rakovcu. Večer v tržaškem Novinarskem krožku je bil edinstven trenutek, med katerim je občinstvo lahko prisluhnilo zgodbam istrskega pisatelja in pesnika, ki se je s svojim anarhičnim slogom od nekdaj zoperstavljal mejam. Nagrada Cergoly je posvečena namreč tistim piscem, ki s svojim delom prikazujejo medkulturnost in zgodovino naših krajev, načeloma med Trstom in Reko. Namenjena je mladim pod 35. letom starosti, žirija pa lahko nagradi tudi nekoga, ki ni prijavil nekega svojega dela. Letos je to bil Milan Rakovac, med drugim dolgoletni kolumnist Primorskega dnevnika.

Pogovor z nagrajencem je moderirala Loredana Gec, odvijal pa se je pretežno v tržaščini, saj je ta lingua franca organizatorjev nagrade, Kluba Tržaških Touristov. V pogovoru se je Rakovac spomnil svojega snidenja s Cergolyjem v tržaški pivovarni Forst, »ko mi je razlagal, kaj je Trst«. Tudi iz tega pogovora se je razvilo Rakovčevo dojemanje Trsta kot »Atene Jadrana«. »Če bo mesto hotelo ali ne prevzeti to vlogo.«

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.