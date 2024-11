Raziskal trojni umor iz leta 1944

»Moj sklep je, da je Martin Brecelj prišel do resnice,« je o razpletanju uganke, kdo je 10. marca 1944 umoril Danico Tomažič, Stanka Vuka in Draga Zajca, v petek zvečer v Novinarskem krožku v Trstu dejal zgodovinar Jože Pirjevec, ki je k novi knjigi o tem prispeval uvod.

Priložnost za ponovno razpravo o kriminalnem dejanju v okupiranem Trstu je bila namreč predstavitev Brecljeve knjige Il triplice omicidio di via Rossetti (Trojni umor v Ulici Rossetti), ki je izšla pri videmski založbi Gaspari editore in ni prevod dosedanjih slovenskih zapisov, ampak na novo napisana knjiga. Po besedah avtorja, upokojenega novinarja Primorskega dnevnika, italijansko delo nekoliko bolj strnjeno povzema dosedanje ugotovitve in hkrati odpravlja nekaj netočnosti iz slovenske knjige Anatomija političnega zločina (Mladika, 2016) in kasnejših zapisov.

Brecljev sklep ostaja isti: Vuka, njegovo ženo Danico in Zajca so umorili trije pripadniki Varnostno-obveščevalne službe (VOS). Trojica morilcev je 10. marca 1944 prišla v stanovanje v Ulici Rossetti po naročilu slovenskega komunističnega vrha znotraj Osvobodilne fronte (OF).

Glede umora je sicer italijanski zgodovinar Raoul Pupo, ki ga je Brecelj prosil za pregled knjige, opozoril, da v tej zgodbi, ki ima vse elemente kriminalke, manjka »kadeča se pištola«, se pravi kronski dokaz. Pupo si zato ni upal ponoviti Pirjevčevih besed, da se je Brecelj dokopal do resnice, avtorju knjige pa je priznal, da je opravil temeljito raziskovalno delo, ki čeprav ne vsebuje dokaza vseh dokazov, je vendarle »koherentno, ker se vsi indici med seboj ujemajo«.