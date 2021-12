Raziskovalna ladja Laura Bassi se je vrnila na Antarktiko

Samo še en dan loči kontovelsko-kriškega kapitana Franca Sedmaka, da z raziskovalno ladjo Lauro Bassi pride na ledeno celino, na Antarktiko, kjer bo potekal že 37. italijanski antarktični program, pri katerem sodeluje tudi tržaški Državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS). Včeraj, ko smo kapitana zmotili med plovbo, in sicer ob 12. uri po našem času, ob polnoči po času na oni strani poloble, je bil kapitan Sedmak že v polarnih vodah. Njegove koordinate so bile naslednje: 59 stopinj južno, 173 stopinj vzhodno. Sem pa tja je že videl kakšno ledeno goro, a prave ledene gmote in plošče, med katerimi se ledolomilec Laura Bassi odlično znajde, še pridejo. »Prava muzika nas šele čaka. Plovba med ledenimi ploščami je izredno hrupna,« je dejal Sedmak. In dodal, da mu trenutno spanec moti le hrup vetra in valov.

MESEC IN POL DOLGO PLUTJE BREZ SESTOPA NA KOPNO

Vreme je bilo včeraj do 44-članske posadke; 21 članov šteje ladijska posadka, 23 članov pa znanstveno-tehnična posadka, neusmiljeno. Temperatura še ni bila polarna, gibala se je okoli treh stopinj Celzija, problem pa je bil veter, ki je dosegal hitrosti med 35 in 45 vozlov, stanje morja pa je bilo vseskozi močno vzvalovano. Valovi so dosegali višino več kot pet metrov. A Sedmak, veteran s kilometrino v arktičnih in antarktičnih vodah, ni bil zaskrbljen. Z mirnim tonom v glasu je dejal, da je navajen na takšne razmere. Doživel je že marsikaj hujšega, je povedal sogovornik, ki od 21. oktobra letos ni stopil na kopno.