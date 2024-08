»Razmere v Domu Malala so nehumane«

»Če se stanja v Domu Malala ne namerava izboljšati, je bolje, da se sprejemni center zapre. Razmere, v katerih živijo prosilci za azil, so namreč nehumane.« Tako je dejala repentabrska županja Tanja Kosmina, ki je iz medijev izvedela, da objekt, ki se nahaja pri Fernetičih, na občinskem ozemlju, razpada. V njem prebiva okrog sto pribežnikov, je povedala, med njimi so tudi družine z otroki. Delijo si pet stranišč, je zaskrbljeno dodala in spomnila, da prefektura (poslopje je v državni lasti) ne vlaga v redno in izredno vzdrževanje že od leta 2016. Županja se je skupaj z občinskim svetnikom, zdravnikom in prostovoljcem v Domu Malala Claudiem Germanijem, v preteklih dneh srečala s Gianfrancom Schiavonejem, predsednikom Italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS, ki je prostore upravljal do leta 2021.

Dom je sicer do konec julija upravljala škofijska Karitas, zdaj pa bo na podlagi razpisa nastopilo podjetje iz Veneta Nova Facility, ki bo, kaže, bolj malo vložilo v kakovost bivanja azilantov. ICS je tržaško prefekturo že opozoril na trenutno stanje ter se pritožil zoper sporne rezultate razpisa, saj je bil tudi sam med kandidati za (ponovno) upravljanje azilnega doma. Schiavone je prefekta pozval k vlaganju v vzdrževalna dela, a prispevkov za dom je bilo iz leta v leto manj. Kot je poročal Primorski dnevnik, so prosilci za azil nameščeni v prostorih, kjer jim pada omet na glavo, hrana je slaba, stranišča so umazana in razbita, cevi pa zamašene. Tudi okna so ponekod razbita, v prostorih pa bivajo tudi otroci.»Ob velikem šmarnu bom srečala tržaškega škofa Enrica Trevisija in se z njim pogovorila o možnosti skupnega nastopa na prefekturi,« je dodala Kosmina, ki se namerava sicer že v prihodnjih dneh srečati z vodstvom podjetja Nova Facility, da bi razumela, ali nameravajo izboljšati življenjske razmere v azilnem domu. Kosmina je med drugim spomnila, da so pred leti, ko je dom upravljal ICS, v njem prirejali delavnice in številne dejavnosti namenjene azilantom. Zdaj preživljajo čas v brezdelju, kar je zanje lahko pogubno. Konzorcij je Občino Repentabor redno obveščal o dogajanju v azilnem domu, ko je v njem ostala le Karitas, pa se je komunikacija prekinila.