Rdeča klop na šolskem dvorišču v Dolini

Na dvorišču nižje srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini stoji od ponedeljka rdeča klop, ki opozarja na trdovraten in žal še vedno aktualen problem nasilja nad ženskami ter spominja na premnoge žrtve femicidov. Postavili sta jo Občina Dolina in Večstopenjska šola Josipa Pangerca ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami.

Mlade, ki so ključni dejavnik pri preprečevanju in odpravi tovrstnega nasilja, so želeli opozoriti, kaj se dogaja v družbi, ki je premalo ozaveščena o omenjenem nasilju in ki ne sprejema ničelne tolerance do nasilja.

Zbrane dijake, profesorice in profesorje ter starše in nonote, ki so se udeležili slovesnosti, so nagovorili dolinski župan Aleksander Coretti, ravnateljica VeŠ Pangerc Lučka Križmančič, občinska odbornica za šolstvo Alenka Vazzi in vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini, ki si prizadevajo, da bodo mladim kot odgovorna družba z vzgojo in ozaveščanjem o pomenu spoštovanja in empatije privzgojili zavedanje, da je vsakršno nasilje nedopustno in nesprejemljivo.

Sledile so recitacije in petje šolskega pevskega zbora. Še pred tem pa so učenci tretjega letnika prisluhnili predstavnicam centra proti nasilju Goap.