Reševalna akcija na območju Volnika

Med spustom z Volnika proti Repniču se je danes poškodoval gorski kolesar, ki je izgubil nadzor nad kolesom in padel na kamnita tla. Pri tem je prebil zaščitno čelado in utrpel močan udarec v glavo, rano na sencu ter številne druge poškdobe.

Drugi kolesar v skupini je sprožil alarm in pričakal gorske in jamarske reševalce v bližini kraja nesreče. Na kraj so prihiteli tudi gasilci. Poškodovanega kolesarja so dosegli s terenskimi vozili. Prepeljali so ga do rešilnega vozila, nakar so ga reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico.