Ribiški dnevi vabijo v Križ

V Ribiški hiši v Križu so se sinoči pričeli sedmi Ribiški dnevi, ki jih športno društvo Mladina prireja v sodelovanju z zahodnokraškim rajonskim svetom in pod pokroviteljstvom Združenja za Križ. Na prireditvi, ki se bo odvijala do ponedeljka zvečer in sklenila z nastopom kriške Mednarodne operne akademije, bodo, kot vedno, na voljo ribiške specialitete. Drevi ob 21. uri bodo za razvedrilo poskrbeli mladi glasbeniki ansambla Rujni muzikanti, jutri zvečer pa bodo na vrsti romantične viže klape Lungomare iz Umaga.

Na uradnem odprtju so govorili predsednik Mladine Peter Sedmak, devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni in presdednik Združenja za Križ Boris Bogatec.