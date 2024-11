Riccardi z besedami o izkoriščanju otrok izzval polemiko

Deželni odbornik Furlanije - Julijske krajine za zdravstvo Riccardo Riccardi je izzval polemiko. Včeraj zvečer je na večernih poročilih tržaške televizijske mreže Tele 4 izjavil, da se pri protestu proti širitvi katinarske bolnišnice na območje bližnjega gozdiča ne sme izkoriščati otrok. Mislil je na učenke in učence slovenske osnovne in nižje srednje šole Fran Milčinski oziroma sv. Ciril in Metod na Katinari, ki so v četrtek zapeli pred katinarskim gozdičem.

Njegova izjava je sprožila val kritičnih glasov v levosredinskem taboru. Deželna svetnica iz vrst Pakta za avtonomijo Giulia Massolino in tržaški občinski svetniki Demokratske stranke so obsodili besede Riccardija. Po njihovem mnenju ni mogoče govoriti o nikakršnem izkoriščanju, saj so zelene površine dragocene tudi za najmlajše.

Kaj se je pravzaprav zgodilo? Paolo Radivo, glasnik Odbora Rešimo Burlo in borov gozdič na Katinari je pojasnil, da se je v četrtek zjutraj približno 70 otrok osnovne in nižje srednje šole odpravilo do gozdiča, ker so hoteli praznovati italijanski dan dreves. Tam pa so odkrili, da so območje zaprli, da bi začeli z napovedanimi deli. Kljub neljubemu presenečenju so vseeno zapeli nekaj pesmi, ki so jih pripravili za praznik in nato odšli, je navedel.