Ricmanjska cesta zadobiva lično podobo

Tudi spodnji del Ricmanj zadobiva novo, nadvse prikupno podobo. Od poletja je prometnica ob spodnjem dostopu v vas namreč zaprta za promet, da bi se omogočilo ureditev ceste oz. tlakovanje cestišča s tlakovci iz peščenjaka. Prejšnji teden se je zaključila druga od štirih napovedanih tranš v spodnjem delu vasi - to pomeni, da je tačas zaključena cesta, ki od spodaj - iz Loga - vodi do ovinka pod Babno hišo (na desni) oz. za Korita (na levi).

»V tem trenutku se prebivalci Ricmanj lahko spustijo do Domja (obvoz za cerkvijo, op.a.) ali preko Korit dospejo do Naselja sv. Sergija in od tod nadaljujejo proti mestu,« je številne, ki so se v sredo zvečer zbrali v vaški Babni hiši nagovoril dolinski župan Aleksander Coretti. Cesta, da ne bo pomote, je do zaključka del prevozna samo za krajane, se pravi za tiste, ki imajo stalno prebivališče v Ricmanjih.