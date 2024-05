Ropal z nožem in kladivom

Policija je pred dnevi aretirala 19-letnega tunizijskega državljana zaradi suma ropa in prikrivanja ukradenega blaga, njegovega mladoletnega prijatelja pa so ovadili zaradi suma ropa.

Policijska patrulja je 4. maja ponoči po več klicih na številko 112 posredovala v okolici Velikega in Borznega trga. Mladenič, oborožen z nožem in kladivom, je ponoči ropal najprej v Ulici Conti, nato pa na območjih Trga Hortis in Velikega trga. V prvem primeru je storilec 26-letno žrtev, italijansko državljanko, udaril s pestjo, ker mu ni hotela izročiti svoje torbice.

Po naslednjih ropih so policisti stekli za osumljencem in ga prijeli v Ul. Ponte. Med osebno preiskavo so na 19-letniku našli 30-centimetrsko kladivo, kakršna se uporabljajo na gradbiščih, nož, poprov sprej in večjo vsoto denarja v gotovini. Policisti so vse predmete zasegli.

Mladeniča so odvedli v koronejski zapor, njegovega mladoletnega prijatelja pa so zaupali skrbniku tržaške občine.