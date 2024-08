Ukmar: Občina je pozabila na novo telovadnico na Rouni

»Julija lani je Športni center Ervatti pri Proseku obiskal občinski Giorgio Rossi, ki je bil v mestni vladi takrat pristojen za šport. Govor je bil o razširitvi telovadnice oziroma o njeni prilagoditvi potrebam višjih lig,» je z amandmajem na včerajšnji seji tržaškega občinskega sveta spomnil svetnik Stefano Ukmar (Demokratska stranka) in opozoril občino, da je po enem letu na obzorju nova priložnost za omenjeni športni objekt.

Ko je župan Dipiazza Rossiju odvzel športni resor, je sicer tudi zamisel o večji telovadnici na Rouni zbledela in potonila v pozabo, dokler se ni zanjo pred kratkim pozanimal deželni odbornik Pierpaolo Roberti, »ki bi kot kaže dela financiral,» je dejal Ukmar. Mestni svet je seznanil s tem, da se je pred časom govorilo o na novo zgrajeni telovadnici s slačilnicami, za katero bi Občina Trst iz rebalansa proračuna lahko namenila dva milijona 100 tisoč evrov.

Rossi je takrat izjavil, je spomnil Ukmar, da Trst potrebuje športna središča. Na kraju bi torej obdržali staro telovadnico ter uredili novo z novimi slačilnicami na območju nekdanjih teniških igrišč. »Po dolgem času je Roberti obiskal objekt in izrazil interes. Demokratska stranka se za športni objekt zanima, kot tudi desna sredina. Toda deželna vlada je marca s sklepom določila postopek za preložitev predlogov. Občina mora deželi predstaviti predlog za financiranje projektov do 15. septembra,» je pojasnil Ukmar, ki sicer dvomi, da ga bo občina pravočasno izdelala. Projekt predvideva tribuno za 700 gledalcev, parkirišče in še marsikaj. Amandma na glasovanju ni bil sprejet.