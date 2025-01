S filmi približujejo temo holokavsta

Tržaški filmski krožek Charlie Chaplin je bil ustanovljen leta 2004, že januarja 2005 - pred natanko dvajsetimi leti - pa je priredil prvi filmski niz ob dnevu spomina na holokavst, ki nagovarja tako šole kot odrasle in je za krožek pravi cvet v gumbnici. Ta dejavnost se ni ustavila, tako da so predstavili že 21. izvedbo.

Prvi del bo na vrsti prihodnji teden, vsak dan od torka do petka. Ob 9. uri bodo na vrsti šole (prijave na charliechaplints@libero.it), zvečer ob 20.30 pa bodo na sporedu projekcije za vse (prijava ni potrebna). Te bodo potekale v Ul. Valdirivo 15/B.

V torek, 28. januarja, bo led prebil dokumentarec Saveria Costanza Auschwitz 2006, ki je nastal ob obisku rimskih šolarjev v zloglasnem taborišču na pobudo župana Walterja Veltronija in rimske judovske skupnosti. V sredo bodo predvajali film Nela Risija Andremo in città (1966), ki se godi v vojnem času v Jugoslaviji. V četrtek bo čas za delo Perzijske lekcije Vadima Perelmana (2020), zgodbo o Judu, ki v taborišču hlini, da je Iranec in nemškega oficirja poučuje (izmišljen) perzijski jezik. Sklop bo sklenil z oskarjem nagrajeni Interesno območje Jonathana Glazerja (2023), izvirno delo, ki učinkovito prikazuje dihotomijo med mirnim zasebnim življenjem družine Rudolfa Hössa in tem, kar se dogaja onkraj zidu - množično uničevanje ljudi v taborišču Auschwitz, ki mu poveljuje ravno omenjeni ljubeči mož in družinski oče.