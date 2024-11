S fotografskim objektivom med zvezdami

»Izzivi so, a to je ljubezen.« Tako je astronomski fotograf David Kralj iz Trebč Primorskemu dnevniku predstavil to plat zvezdoslovja ob razstavi Sguardi nel buio degli anni luce (Pogledi v temo svetlobnih let), ki bo na ogled do 27. novembra v dvorani Veruda palače Costanzi za tržaškim Velikim trgom. Kralj je namreč eden od treh Slovencev, ki razstavljajo svoje astronomske umetnine. Ob njem sta še Aleš Ferluga in Jan Pohlen. Društvo Antares, ki ob podpori mnogih partnerjev prireja razstavo, goji odnose tudi z bolj ali manj amaterskimi astronomskimi fotografi širše okolice.

Kralj je razložil, da je astronomsko fotografijo vzljubil pri 14 letih, ta pa ga je odtlej vedno spremljala. Pri delu mu zelo pomagajo programi, ki dejansko sami sledijo zvezdam. Fotograf da računalniku navodila, potem pa stroj fotografira zvezde brez potrebe po dodatni pomoči.

Astrofotografija je povsem drugačen svet za tiste, ki so vajeni le pritiska na gumb s telefonom. Med razstavljenimi slikami - ki so bile posnete tako v naših krajih kot tudi drugje, nenazadnje v Namibiji - je tista, ki je nastala najbolj hitro, potrebovala »le« dve uri. Fotografija, ki je nastajala najdlje, pa je rezultat enajstih ur v zvezde uperjenega objektiva tekom treh zaporednih dni, je pojasnil Kralj. Slike, ki so torej na ogled v dvorani Veruda, so neke vrste »zmesi« mnogih posnetkov, povrhu pa potrebujejo tudi ti dosti časa, da nastanejo.

