S Kokoši na kuharsko tekmovanje na Malto

Med mladimi kuharji, ki bodo Slovenijo zastopali na najpomembnejšem svetovnem tekmovanju mladih šefov San Pellegrino Young Chef Academy na Malti, bo tudi Matija Cotič, ki z družino upravlja Kočo na Kokoši, priljubljeno izletniško postojanko na slovenski strani tega hriba na Krasu.

Matija je bil s Pablom Donatiom Falconom iz Hiše Franko v Kobaridu in z Juretom Tomičem iz Gostišča Volk v Plešivcu pri Velenju izbran med devetimi slovenskimi kandidati. Kuhar s koče na Kokoši, ki mu bo kot mentor stal ob strani vrhunski šef Tomaž Kavčič, je žirijo prepričal z jedjo iz vipavske kulinarične tradicije. »Jota iz repe tropinke je postrežena v aluminijasti posodici, v sebi skriva okuse in spomine žetve. Spremljajo jo kožna klobasa krodegin, kruh iz moke grozdnih pešk in prekajeno olje grozdnih pešk. Jed je preplet različnih tradicionalnih in sodobnih pristopov in tehnik, vsak ugriz pa zbudi spomine na družino, vinograde in naše vrednote,« je za Primorske novice razložil mladi kuhar.

Tekmovanja se udeležujejo talentirani mladi kuharji do 30. leta starosti z vsega sveta. Na Malti bodo tekmovali kuharji iz Mediterana in jugovzhodne Evrope, regijski zmagovalec pa bo nastopil na svetovnem finalu, ki bo konec leta 2025 potekal v Milanu. Lani je to uspelo ravno Juretu Tomiču.