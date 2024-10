S pesmijo utrjevali vezi

V športno-kulturnem centru v Lonjerju je v soboto zazvenela zborovska pesem iz več koncev. Na tradicionalnem mednarodnem zborovskem srečanju Zapojmo v Lonjerju, ki ga SKD Lonjer-Katinara in zbor Tončka Čok v sodelovanju z istoimensko zadrugo, krožkom Fotovideo Trst 80 in cerkvenim zborom sv. Trojice na Katinari prirejata že tretje leto zapored, so sodelovali moški zbor Stelvio iz Bormia, ki ga vodi Matteo Bertolina, in Mešani zbor italijanske skupnosti iz Buj pod vodstvom Maurizia Lo Pinta. Ni naključje, da udeleženi zbori predstavljajo manjšinske oz. obmejne skupnosti, saj ima dogodek namen, da podira fizične in jezikovne meje. Zbor iz Bormia je v Lonjer prišel že na petek zvečer in pri večerji spoznal gostitelje. V soboto dopoldne so se jim pridružili pevci iz Buj. Skupino so domačini pospremili najprej na ogled stenskih poslikav Toneta Kralja v katinarski cerkvi, nato pa po Trstu s poudarkom na kraje, ki pričajo o slovenski prisotnosti v mestu. Po kosilu je bil čas za zgodovinski ogled Lonjerja in Katinare, nato pa za vajo pred koncertom.

Večer je uvedel domači Pevski zbor Tončka Čok pod vodstvom Manuela Purgerja. Publiko, med katerimi so sedeli občinski svetnik Štefan Čok, predsednica zborovske zveze USCI za Tržaško Alma Biscaro, novi katinarski župnik Karol Boltrik in predsednica Italijanske skupnosti iz Buj Lena Korenika, je nagovorila predsednica domačega društva Martina Pincer. Nastop je sklenila skupna pesem, Vrabčeva Zdravljica. Po večernem slovesu so si pevci iz Bormia v nedeljo dopoldne pred odhodom ogledali še Rižarno.