Septembra 2025 šolarji namesto vojakov

Na območju, po katerem so do leta 2008 korakali vojaki italijanske vojske, bi lahko že septembra prihodnje leto stopali tržaški šolarji. To bo prvi korak k preobrazbi vojaškega kompleksa v Ulici Rossetti v šolski center.

Novica, da bo na skoraj 90.000 kvadratnih metrov veliki površini zrasel največji tržaški šolski center, pravzaprav kampus, ni nova. O njem župan Roberto Dipiazza govori že vsaj od leta 2017. Zadnja vest pa je informacija, da nameravajo na ogromnem vojaškem vežbališcu že prihodnje šolsko leto urediti montažne hiše in začasne prostore za nekatere mestne šole, ki so potrebne popravil.

Včeraj sta območje obiskala deželni odbornik Pierpaolo Roberti in Roberta Clericuzio, generalna direktorica Enote deželne decentralizacije (EDR). Naslednica Pokrajine Trst bo namreč po predvidevanjih še pred koncem leta postala lastnica celotnega območja.

