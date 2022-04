Skavtinje in skavti počastili svojega zavetnika

Okrog 120 tržaških ter goriških skavtinj in skavtov različnih starosti se je v nedeljo zbralo na tradicionalnem skavtskem prazniku jurjevanju, ki ga je Slovenska zamejska skavtska organizacija (SZSO) priredila v Štivanu. Zaradi sivega in vlažnega vremena je bil program okrnjen, dogodek pa je bil po dveletnem spopadanju s pandemijo vsekakor občuten.

Skavti so se zbrali pred novo štivansko cerkvijo, na bližnjem travniku so najprej na običajno zabaven način uprizorili zgodbo o svojem zavetniku sv. Juriju, ki je ubil zmaja. V cerkvi so sledile pevske vaje in maša, ki sta jo skupaj darovala škofova vikarja Anton Bedenčič in Karlo Bolčina, spremljal pa skavtski bend s kitarami, basom in tolkali.

Uvodoma je bilo slišati, da je Baden Powell, ustanovitelj skavtizma, nekoč dejal, da je bil sv. Jurij v svojem pogumnem boju z zmajem kot skavt, ki se loti tega, česar se nihče drug noče, in premagujejo ovire, ki so posejane po njihovi poti. Na ta dan se skavti spomnijo svoje obljube, zato so jo med mašo tudi obnovili, »da bi doživljali skavtizem v vsakdanjem življenju in tako gradili boljši svet«.

Med mašo je duhovnik Bolčina med drugim ponudil v razmišljanje zgodbo o nevernem Tomažu, z ugotovitvijo, da moramo svojemu bližnjemu, starejšim bratom in sestram, zaupati. Skavti so se po maši s Pesmijo slovesa razšli, pred tem pa so si razdelili izvode zadnje številke revije Jambor.