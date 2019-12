Škedenjci nočejo izgubiti poštnega urada

Škedenjci so od oktobra na bojni nogi. Podjetje Poste Italiane se je namreč v okviru reorganizacije delovanja odločilo, da bo preučilo smotrnejšo razporeditev svojih podružnic po državnem ozemlju oz. da bo kar zmanjšalo njihovo število. Na našem koncu naj bi zaradi tega ukinili dva poštna urada - v Ul. Soncini v Škednju in v Ul. dei Carmelitani na Greti, kar je povzročilo nemalo slabe krvi med prebivalci teh rajonov, ki so se počutili opeharjeni. O trpki usodi uradov je pred nekaj tedni beseda tekla tudi v tržaškem občinskem svetu, kjer so se zastopniki Lige in stranke Fratelli d'Italia glasno postavili v bran pošti blizu ljudi, ki sodi med vsakdanje prioritete.

Z družbe Poste Italiane so nam v torek pojasnili, da je trenutno vse ustavljeno oz. da se še niso odločili. Tiskovna predstavnica družbe je pojasnila, da so bili z zbranimi podpisi seznanjeni in vedo za mnenje krajanov, podjetje pa je vsekakor v stiku s številnimi krajevnimi ustanovami, to pa je za enkrat tudi vse.

DVOJNO ZBIRANJE PODPISOV

Medtem ko je oktobra kazalo, da je urad na Greti že odpisan, je za škedenjskega vladal nekakšen dvom in torej upanje, saj se zanj družba še ni dokončno odločila. Da bi dokazali, da jim ni vseeno, so Škedenjci sprožili zbiranje podpisov, nam je povedal domačin Alessandro Radovini.