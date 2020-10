Škedenjci spet prišli do vrta nekdanje kinodvorane

Ni park in niti športno središče, čeprav tu približno štiri leta stoji košarkarsko igrišče. Najbolj enostavno ga je opisati kot vrt nekdanje škedenjske kinodvorane, čeprav je ta svoja vrata zaprl že v 60. letih prejšnjega stoletja. Bitka za zeleno površino v samem starem središču središču Škednja – v Ul. Soncini 187 – je bila kar dolga in tudi srdita. Danes dopoldne pa je po več kot dveh letih prišla do svojega srečnega epiloga, saj jo je tržaška občinska uprava ponovno odprla za javnost.

Devet let bo območje v koncesiji upravljalo športno društvo Servolana. Njegovi mladinci so sicer nekaj pred tem že tu trenirali in si tako postopoma spet prilaščali predolgo zapuščen prostor. Uporabljala ga bodo lahko tudi druga krajevna društva in organizacije za prirejanje kulturnih, športnih, vzgojno obarvanih in drugih družabnih dogodkov. Mestni upravitelji so sicer na začetku obljubili, da bo vse nared že konec junija, nato so datum prestavili na dni po velikem šmarnu. Zavleklo se je še dlje. Tržaški občinski odbornik za nepremičnine Lorenzo Giorgi je sicer priznal, da je bila zgodba vrta bivše kinodvorane dolga in kompleksna in da je treba biti včasih s časovnico javne uprave neznansko potrpežljivi. Novo odprtje pa mora biti po njegovih besedah zlasti priložnost za veselje, saj je to priljubljeno zbirališče domačinov, ki so ga od nekdaj upravljala domača društva. Občina Trst je zapuščeno nepremičnino odkupila pred dvajsetimi leti, leta 2008 pa je njegovi obnovi namenila 300.000 evrov. Na nekaj več kot 2000 kvadratnih metrov velikem zemljišču bi hoteli ustvariti prijetno in primerno okolje za krajevno skupnost. V pričakovanju uresničitve načrtov ni manjkalo kritičnih in polemičnih glasov, ki so se spraševali, zakaj prihaja do takega zavlačevanja.