Škof v redakciji Primorskega dnevnika

Preprost, srčen in človeški – tak, kot smo ga spoznali v letu in pol, kar je bil imenovan za tržaškega škofa. Monsinjor Enrico Trevisi je kot prvi tržaški škof danes prestopil prag uredništva našega dnevnika in se nekaj ur tu zadržal, da bi nas bolje spoznal in v pogovoru ponudil svoj pogled na dogajanje v mestu, na človeške duše, na strah in na pomanjkanje potrebnega dialoga.

V prostorih v Ulici Montecchi 6 so gosta sprejeli predsednik uprave založniške družbe DZP Prae Aleksander Koren, predsednik Zadruge Primorski dnevnik Igor Kocijančič, prokurist podjetja DZP Prae Štefan Semen in odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, nato pa se je gost zaklepetal še z novinarji. Zaupal je, da se pri 61 letih z veliko težavo spopada s slovenščino. »Omejen sem, priznam, in zelo mi je žal, saj je ta skupnost po izvoru italijansko in slovensko govoreča, ravno tako kot je Cerkev.«