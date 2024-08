Skoraj 30 % nepremičnin v Trstu kupijo tujci

Več dejavnikov vpliva na povišanje nepremičninskih cen. Eden izmed teh je nedvomno turizem, ki je na Tržaškem dan za dnem bolj gost. Mesto je obiskovalcem všeč, zlasti sosedom iz Avstrije, ki so sicer že več let med glavnimi investitorji.

Avstrijci imajo v srednji Evropi najvišjo kupno moč, v glavnem pa so njihove nepremičninske investicije v Trstu namenjene dolgoročnemu oddajanju stanovanj, ne pa kratkoročnemu turističnemu najemu, vedo povedati v tržaških nepremičninskih agencijah. Podobno velja za Slovence, zlasti Ljubljančane, in Srbe. Tujih kupcev je danes okrog 30 odstotkov. Nekateri stanovanje ali hišo sicer kupijo zase, ker redno obiščejo Trst, večina pa nepremičnino oddaja.

»V zadnjih petih letih se za ceno bolj malo pogajamo, tujec se prilagodi ceni,« je pojasnila Giorgia Slokar iz nepremičninske agencije Alpe Adria. »Na Dunaju ali v centru Ljubljane so nepremičnine na prodaj po osem do devet tisoč evrov na kvadratni meter. Tukaj pa za novo gradnjo odštejejo od tri do pet tisoč, zato jih pogajanje ne zanima. Trg se temu prilagaja in Tržačanu, ki bi se rad pogajal in si težko privošči stanovanje po 3000 evrov na kvadrat, nakup večkrat spodleti.« Sogovornica je spomnila, da se nepremičninski trg vije kot valovita krivulja in je odvisen zlasti od ponudbe. »V tem obdobju je nepremičnin na prodaj manj. Po koronačasu je bilo bolj živahno, saj so se ljudje med prisilno zaporo zavedali, česa nimajo in kaj bi želeli imeti, na primer teraso ali vrt, saj so se bali, da pride spet do kakšne pandemije in daljšega bivanja med štirimi zidovi. Zdaj se sicer hitro prodaja, treba pa je nepremičnino poiskati.« Vprašanje, ali je kupec iz tujine dobrodošel, kljub vplivu, ki ga ima na nepremičninski trg, je skoraj retorično. »Agencija ne bo podila tujca ali kogarkoli, ki kupi po že določeni ceni. Zadnjo besedo pri prodaji pa ima vedno lastnik oziroma prodajalec, ki izbere, komu bo svojo last prodal,« je dodala Giorgia Slokar, »Tržačan pa bo imel večjo kupno moč, ko bodo banke znižale kredite.«

