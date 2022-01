Slavila »nepredvidljiva« humanitarna odprava

Najbolj nepredvidljivi film v mednarodnem tekmovalnem programu 33. Tržaškega filmskega festivala (TSFF), ki odpira obzorja sodobne filmske produkcije srednje in vzhodne Evrope. S to utemeljitvijo je žirija – trojica Edvinas Pukšta, Dubravka Lakić in Emanuela Martini – dodelila nagrado Trieste romunskemu celovečercu Întregalde. Radu Muntean v njem opisuje dogodivščino skupine prijateljev na poti na humanitarno odpravo v gorsko vasico. V filmu, ki si je med drugim zagotovil nagrado 5000 evrov, se briljantno izmenjujejo različna razpoloženja, profesionalni igralci podajajo roko nepozabnim krajevnim amaterjem, lahko še beremo v obrazložitvi nagrade.

ZASTOR ŠE NI PADEL

Posebno omembo žirije sta si izborila filma Kelti Milice Tomović (Srbija) in Strahinja Banović Stefana Arsenijevića (Srbija-Luksemburg-Francija-Bolgarija-Litva). Prvi je filmske kritike prepričal, ker s prikazovanjem enega samega večera oziroma ene same družine, skupine prijateljev v Beogradu leta 1993, odkriva tragedijo razkrajanja nekdanje Jugoslavije. Arsenijevićev celovečerec se navdihuje po resnični zgodbi para, ki na začetku begunske krize odide z Gane in jih z Nemčije ponovno odvedejo v Srbijo. Žirija je najbolj cenila ravno prepletanje med eno izmed najbolj žgočih sodobnih evropskih tem in veliko ljubeznijo.

Z razglasitvijo zmagovalcev in slovesnostjo, ki je včeraj zvečer potekala v gledališču Rossetti, pa festivala ni še konec. Ta se do nedelje nadaljuje na platformi za pretočne vsebine mymovies.it, kjer si bo mogoče ogledati tudi vse zmagovalne filme. Filmi bodo od prvega predvajanja (razen izjem) na voljo 72 ur, za spletno akreditacijo je treba odšteti nekaj manj kot 13 evrov.

DELAVCI, COVID-19 IN ...

Priznanj je vsekakor na Tržaškem filmskem festivalu bilo še za zvrhan koš, naj tu omenimo le nekatere. Naziv najboljšega dokumentarca (nagrada Alpe Adria Cinema v skupnem znesku 2500 evrov) je domov odnesel Tvornice radnicima (Hrvaška 2021) Srđan Kovačevića, ker prikazuje edinstven delavski boj današnjih dni oziroma kako je v oceanu kapitalizma težko uresničevati socialistično utopijo, tovarno predati delavcem (več o tem filmu lahko preberete na kulturnih straneh).

Posebno omembo je na tem področju dobil še Film Balconowy poljskega režiserja Paweła Łozińskija, ki z empatijo pripoveduje najtežje dni pandemije.

Filmska pripoved se odvija na balkonu stanovanjskega bloka v Varšavi. Dokumentarne filme so ocenjevali Marta Popivoda, Nino Kirtadze in Gianfranco Pannone.

KRATKOMETRAŽNI FILMI

Lovoriko kratkometražnih filmov, nagrado Fundacije Osiride Brovedani (2000 evrov) je odšla v Kosovo. Ocenjevalna trojica Špela Čadež, Gerald Weber in Wim Vanacker so presodili, da je znal režiser Samir Karahoda s pravo mešanico fikcije in dokumentarnega filma na namiznoteniški mizi prikazati pravo politično alegorijo.

Svojo težo pa ima tudi mnenje občinstva, ki je izbralo svojo najbolj priljubljeno »trojico«. Za najboljši celovečerec so obiskovalci izbrali Mrak Dušana Miliča (Srbija-Italija), za dokumentarec Film Balconowy, za kratkometražni film pa Big Danieleja Pinija (Italija).