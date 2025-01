Sodišče uspešno kljub kadrovski stiski

Tržaško sodstvo svojo vlogo opravlja še naprej odločno, odgovorno in neomajno. Kljub kadrovski podhranjenosti, ki je občutna zlasti med administrativnim osebjem in med honorarnimi sodniki, so se lani pozitivni trendi nadaljevali in tržaška sodišča uvrstili med najučinkovitejša v Italiji. Sodniki so imeli lani več dela kot leto prej s prevarami po spletu in s porastom števila ropov, niso zabeležili večjih kaznivih dejanj, ki bi bila povezana z organiziranim kriminalom, nespremenjeno je bilo število kaznivih dejanj nasilja nad ženskami.

Pomenljiv je podatek, da se je leta 2024 zmanjšalo število nerešenih zadev iz prejšnjih let. Če se bo ta trend nadaljeval, bodo letos sodniki obravnavali zadeve, ki so bile vložene od leta 2023 naprej. Nadaljuje se tudi trend skrajševanja časa reševanja. To so glavni podatki, ki so izšli iz današnjega odprtja novega sodnega leta na sedežu Univerze v Trstu.